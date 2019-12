Angelina Jolie e Brad Pitt: Uma história de amor que começou com a atriz... sem lingerie

A história de amor de Angelina Jolie e Brad Pitt já fez correr muita tinta nos últimos anos. Da relação que começou com uma traição a Jennifer Aniston, quando esta era casada com Brad Pitt, ao romance que parecia vir para ficar até à separação há três anos. Mas afinal como tudo começou? Através de algumas fontes do estúdio de gravações do filme Mr. and Mrs. Smith, onde os atores se conheceram, vêm agora a público novos detalhes.



A atriz Angelina Jolie seduziu o ator Brad Pitt ao tirar a roupa interior secretamente para fazer uma cena de sexo no filme que os uniu. A atriz entrou nua na cama enquanto o ator ainda era casado com a atriz Jennifer Aniston.

Os rumores de que os dois atores estavam envolvidos começaram a surgir quando Brad Pitt ainda estava casado com Jennifer Aniston. O ator negou o caso mas mais tarde ambos os atores admitiram que ‘se apaixonaram’ durante as filmagens do filme em 2004.

O antigo guarda-costas de Angelina Jolie, Mark Behar, afirmou em declarações ao US Weekly que "[Angelina ] e Brad estavam constantemente a rir um com o outro e a agir como crianças de escola que gostavam um do outro e era tão fofo".

Para além do guarda-costas, também uma outra fonte contou ao jornal que Angelina era muito sedutora e que tirou secretamente as cuecas durante uma cena de amor no filme.

O casamento entre Brad Pitt e Jennifer Aniston acabou em divórcio menos de 12 meses depois. Em 2006, Angelina e Brad assumiram a relação mas Angelina insiste que não tinha intenções de separar Brad de Jennifer.

Angelina confessou à revista Vogue que eram muito amigos e que as coisas só mudaram realmente quando Brad e Jennifer se separaram em janeiro de 2005.

Segundo Angelina, ela e Brad rapidamente "se tornaram um par", encontrando "alegria" em tudo o que fizeram juntos.

O romance do Mr. and Mrs. Smith agradou a muitas pessoas mas não caiu nas graças de Jennifer, principalmente depois de ver que Angelina tinha engravidado tão rapidamente.

A atriz, depois de ser confrontada com os rumores entre Brad e Angelina, disse em entrevista à Vanity Fair que escolhia acreditar no marido apesar de não ficar surpreendida com nada.

Depois da relação entre Brad e Angelina ser revelada, Aniston não escondeu que sentia raiva, mágoa e vergonha.