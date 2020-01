Antigo ministro António Vitorino nega envolvimento em esquema de corrupção na Venezuela

O antigo ministro socialista, António Vitorino, nega qualquer ligação a esquema de corrupção, através do qual se terá apropriado de 35 milhões de euros da PDVSA, como aponta a justiça espanhola.



Ao Correio da Manhã o antigo governante rejeitou as acusações: "É absolutamente falso qualquer envolvimento com empresas venezuelanas, incluindo a PDVSA ou que me tenha apropriado de 35 milhões de euros".





O antigo governante confirma que é proprietário, com a mulher Beatriz de Carneiro, da sociedade Emab Consultores Lda, mas sublinha que "nunca trabalharam para a petrolífera venezuelana".A única ligação indireta à PDVSA foi através do escritório de advogados Cuatrecasas, em Lisboa, onde Vitorino chegou a trabalhar , admitiu ao: "Nessa altura, essa sociedade teve algumas atividades ligadas à PDVSA de natureza fiscal, mas não era eu que tratava".