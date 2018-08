Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apoiante de Trump ameaça matar jornalistas

Homem ameaçou funcionários do "The Boston Globe", que considerou "inimigos do povo".

Por Ricardo Ramos | 01:30

A polícia norte-americana deteve quinta-feira um apoiante de Donald Trump que fez vários telefonemas para o jornal 'The Boston Globe' ameaçando matar jornalistas, a quem chamou "inimigos do povo", uma acusação frequentemente repetida pelo presidente dos EUA.



Robert Chain, de 68 anos, foi detido na sua casa em Los Angeles, onde a polícia encontrou várias pistolas e uma espingarda que tinha sido recentemente adquirida.



De acordo com as autoridades, o homem fez vários telefonemas ameaçadores para a redação do 'The Boston Globe' entre 10 e 22 de agosto, incluindo no dia em que o jornal publicou um editorial condenando os constantes ataques de Trump à Imprensa e ao que alega serem 'notícias falsas'.



Nesse dia, Chain ameaçou "disparar contra a cabeça dos jornalistas", levando o jornal a pedir proteção policial. Arrisca agora uma pena até cinco anos de prisão por ameaças.