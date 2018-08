Jornal chinês diz que publicações de Trump no Twitter são de "universo alternativo"

Presidente americano tem feito acusações frequentes contra Pequim.

Por Lusa | 05:49

Um jornal oficial chinês considerou esta sexta-feira "desconcertantes" e de "outro universo" as publicações do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na rede social Twitter, reagindo assim às suas contínuas acusações contra Pequim.

"Há poucas coisas mais desconcertantes do que as publicações do Presidente norte-americano no Twitter", afirma o China Daily, em editorial.

O jornal, em língua inglesa, considera que as publicações de Trump "à partida, parecem estar de acordo com a realidade", mas que "de repente convertem-se em mensagens de um universo alternativo".