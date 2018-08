Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

25 mil euros para silenciar ex-porteiro de Trump

Dino Sajudin diz ter provas de que milionário teve filho ilegítimo com ex-governanta.

Por Ricardo Ramos | 08:26

O tabloide ‘National Enquirer’, propriedade de David Pecker, amigo de Trump que na semana passada aceitou colaborar com a Justiça, comprou o silêncio de um ex-porteiro que alega que o atual presidente teve um filho ilegítimo com uma antiga governanta da Torre Trump. O jornal usou ainda a mesma tática para silenciar pelo menos 12 mulheres que alegam ter tido relacionamentos íntimos com o presidente.



De acordo com a CNN, David Sajudin, que trabalhou vários anos como porteiro da Torre Trump World, em Nova Iorque, assinou em novembro de 2015 um acordo de exclusividade para vender a história do alegado filho ilegítimo de Trump ao ‘National Enquirer’ por 30 mil dólares (cerca de 25 mil euros). No entanto, o tabloide nunca publicou a história, mesmo depois de ter feito Sajudin passar por um detetor de mentiras, o qual indicou que este acreditava estar a falar verdade.



Ao abrigo do acordo, Sajudin ficou impedido de revelar pormenores da história a terceiros até esta ser publicada, sob pena de ter de pagar um milhão de dólares ao jornal por quebra de exclusividade. Ou seja, o tabloide pagou pela exclusivo da história para depois a ‘enterrar’ num favor a Trump, uma prática conhecida nos EUA como ‘catch and kill’ (apanhar e matar).



Esta mesma tática foi usada pelo ‘Enquirer’ para silenciar a ex-coelinha da ‘Playboy’ Karen McDougal, que recebeu mais de 100 mil euros pelo exclusivo da história da sua relação com Trump, e com pelo menos outras 12 mulheres que alegaram ter tido casos com o atual presidente. A ligação de proximidade entre Trump e o jornal tem várias décadas e alguns dos casos remontam aos anos 70 e ao primeiro casamento do milionário com Ivana Trump, mas a prática acentuou-se nos anos 90, quando o ‘Enquirer’ foi comprado por Pecker.



PORMENORES



Livre para falar

O acordo de exclusividade entre Sajudin e o ‘National Enquirer’ esteve em vigor até ao final da semana passada, altura em que foi cessado por iniciativa do tabloide, no mesmo dia em que o seu proprietário, David Pecker, aceitou colaborar com a Justiça. O ex-porteiro é, assim, livre de voltar a falar sobre o caso.



Troca de escândalos

Antigos funcionários do ‘National Enquirer’ revelaram ao ‘Daily Mail’ que Trump chegou a revelar escândalos e infidelidades de amigos famosos ao jornal em troca de silêncio sobre os seus próprios escândalos.