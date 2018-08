Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump ameaça Google, Twitter e Facebook

Tecnológicas "navegam realmente em águas muito agitadas e devem ter cuidado", declarou.

21:46

O Presidente norte-americano, Donald Trump, advertiu esta terça-feira a gigante tecnológica Google e as redes sociais Twitter e Facebook para o que ele considera uma falta de imparcialidade, sugerindo-lhes que "devem ter cuidado".



"Google, Twitter e Facebook navegam realmente em águas muito agitadas e devem ter cuidado", declarou Trump a partir da Sala Oval.



"É injusto para uma grande parte da população. Vocês não podem fazer isso às pessoas, não podem!", repetiu, após um encontro com o presidente da FIFA (Federação Internacional de Futebol), Gianni Infantino.



"Nós recebemos milhares e milhares de queixas", disse ainda Trump, sem fornecer mais pormenores.



Na madrugada de hoje, o 45.º Presidente dos Estados Unidos começou a atacar violentamente a Google, escrevendo na sua conta da rede social Twitter que os resultados do motor de busca eram 'fraudulentos'.



Esta acusação foi firmemente desmentida pela gigante norte-americana, que rejeitou qualquer "manipulação política".