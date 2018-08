Trump acusa Google de só mostrar notícias falsas sobre si

Presidente dos EUA considera que motor de busca dá primazia às fake news que são publicadas sobre a sua actuação.

17:04

O presidente dos EUA, Donald Trump, acusou o gigante Google de manipular os resultados das pesquisas pelos utilizadores de maneira a apresentar apenas os conteúdos negativos publicados sobre si. A opinião do líder da Casa Branca foi expressa esta terça-feira no Twitter, onde deixou a promessa que a sua administração irá abordar esta questão "muito séria".

"Os resultados de pesquisa no Google para 'Trump News' mostram apenas a visão/publicação dos fake new media. Por outras palavras, estão manipulados, em relação a mim e a outros, para que quase todas as histórias e notícias sejam MÁS. A falsa CNN é proeminente. Os media republicanos/conservadores e justos são excluídos. Ilegal", escreveu Trump.





Google search results for "Trump News" shows only the viewing/reporting of Fake New Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de agosto de 2018

Num outro tweet, o presidente dos EUA disse que 96% dos resultados das pesquisa têm origem na "media da esquerda nacional", um problema que assegura não se restringir ao Google.





....results on "Trump News" are from National Left-Wing Media, very dangerous. Google & others are suppressing voices of Conservatives and hiding information and news that is good. They are controlling what we can & cannot see. This is a very serious situation-will be addressed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de agosto de 2018





No passado dia 24 de Agosto, o chefe de estado norte-americano acusou o Facebook e o Twitter de "silenciarem milhões de pessoas" ao suspenderem várias contas.