A Justiça suíça arquivou a investigação ao alegado pagamento de uma comissão ilegal de 100 milhões de dólares ao antigo rei espanhol Juan Carlos pela Arábia Saudita. Grande parte da verba acabou na conta de Corinna Larsen, ex-amante do monarca, que foi ilibada de qualquer irregularidade.









Em comunicado, a Procuradoria suíça adianta que a investigação, iniciada em 2018, “não permitiu estabelecer um vínculo suficiente entre a quantia recebida e a celebração dos contratos para a construção do comboio de alta velocidade de Medina a Meca”, que terão sido atribuídos pela Arábia Saudita a um consórcio de empresas espanholas após suposta intermediação de Juan Carlos.

O juiz deu como provado que o rei emérito espanhol recebeu numa conta suíça do banco Mirabaud, em 2008, uma transferência de 100 milhões de dólares (89 milhões de euros) do Ministério das Finanças da Arábia Saudita. Quatro anos depois, grande parte dessa verba - 65 milhões de euros - foi transferida para a conta de Corinna Larsen, numa alegada tentativa de ocultar a verba. Juan Carlos não era diretamente visado pela investigação, mas Larsen e dois alegados testas de ferro eram suspeitos de branqueamento agravado de capitais. “A minha inocência era evidente desde o início. Enquanto isso, os infratores não foram investigados e tiveram tempo para ocultar as suas atividades. Permanecem impunes”, reagiu esta segunda-feira a ex-amante do rei emérito.