“Mariupol é como o Armagedão. É o inferno. Por favor, digam ao Mundo: é uma tragédia”. As palavras são do padre Pavlo, da comunidade dos Padres Paulistas, citadas pela Fundação AIS - Ajuda à Igreja que Sofre, e descrevem o ambiente que se vive numa das cidades mais martirizadas pelo exército vermelho. “São só tiros aleatórios"."A cidade inteira é como um grande campo de batalha. As bombas caem por todo o lado. Em todo o lado ouvem-se disparos. Mariupol é uma cidade rodeada pelo exército russo. As pessoas estão sentadas nas suas caves”, conta Pavlo, que acompanha e dá assistência aos refugiados. Há relatos de uma destruição brutal. Há casas a arder e cadáveres na rua. Há falta de comida e água.