As palavras emocionantes de Meghan para menina com espinha bífida

Matilda Booth, de sete anos, está paralisada do peito para baixo.

Os duques de Sussex, Meghan Markle e o príncipe Harry, compareceram esta terça-feira nos prémios Wellchild, um evento solidário que ajuda crianças com doenças graves, em Londres.



O evento premiou Matilda Booth, uma menina de sete anos com uma malformação congénita, denominada espinha bífida, que a deixa paralisada do peito para baixo.



A menina quis oferecer a Markle um ramo de flores brancas. Em troca, a duquesa tirou uma das rosas brancas do bouquê e ofereceu-a a Matilda.



"Nunca pares de sorrir pois tens um sorriso lindo", terá dito Markle à menina, segundo conta a mãe da criança ao jornal Metro.



Sharon Booth, mãe da menina, afirma que a filha não esperava aquele gesto da duquesa e que ia guardar a rosa na sua caixa de recordações.