'Assassino do Twitter' condenado à morte no Japão por esquartejar oito mulheres e um homem

Um homem japonês de 30 anos, conhecido como o 'assassino do Twitter', foi condenado à morte esta terça-feira por um tribunal de Tóquio. Takahiro Shiraishi foi considerado culpado da morte de oito mulheres e um homem com idades compreendidas entre os 15 e 26 anos.A Defesa de Shiraishi pedia prisão perpétua para o acusado, mas o Tribuna não cedeu e aplicou-lhe pena de morte. Os advogados do 'assassino do Twitter' defendiam que as vítimas deste serial killer expressavam tendências suicidas nas redes sociais e que lhe teriam dado consentimento para os crimes.A alegação, rebatida pelo próprio Shiraishi, foi rejeitada pelo Tribunal. O juiz referiu mesmo que nenhuma das nove vítimas consentiu em ser assassinada.Os atos praticados por Shiraishi foram considerados como "extremamente graves". O homem captava as vítimas no Twitter e afirmava que as podia ajudar a realizar os seus planos suicidas.Shiraishi foi julgado por ter esquartejado as vítimas e deixado os pedaços dos corpos armazenados em geleiras num pequeno apartamento em Zama, Tóquio.As autoridades acabaram por encontrar, em 2017, cerca de 240 pedaços de corpos das vítimas armazenados em geleiras e caixas de ferramentas cobertas de areia para gatos.