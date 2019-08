Astronauta entrou na conta bancária da ex-mulher. NASA investiga "primeiro crime no espaço"

A astronauta Anne McClair está a ser investigada após a ex-mulher Summer Worden, uma oficial da Força Áerea, ter apresentado queixa à Comissão Federal de Comércio por Anne aceder à sua conta bancária no espaço.

McClain disse ao jornal New York Times, após ter regressado a terra, que apenas utilizou a conta para verificar as finanças da família de modo a garantir que há dinheiro suficiente para pagar os cuidados do filho.

O advogado da astronauta disse ao jornal que "ela nega ter feito algo impróprio".

Mark Sundahl, diretor do Centro Global de Direito Espacial da Universidade Estadual de Clevelend, afirmou não ter conhecimento de qualquer alegação anterior de um crime cometido no espaço.

O diretor comunicou ao New York Times que "só porque ela está no espaço, não significa que não esteja sujeita à lei". Acrescentou ainda que qualquer pessoa que cometa um crime está sujeita à lei do seu país.

Anne McCLain admitiu entrar na conta a bordo da Estação Espacial Internacional, mas nega ter cometido alguma ilegalidade.