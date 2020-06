O ataque à facada em Forbury Gardens, na localidade de Reading, Reino Unido que fez três mortos e três feridos graves, ao início da noite de sábado, está a ser considerado pela polícia como ato terrorista. O momento de violência ocorreu após uma manifestação antirracista naquele parque.O autor do ataque foi detido pouco depois do crime. Tem 25 anos e será um cidadão líbio.A investigação para concluir quais as motivações do ataque está agora a cargo da Polícia Contra-Terrorismo.