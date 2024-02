Uma mulher e os dois filhos, ainda crianças, ficaram feridos num ataque com uma "substância corrosiva" em Clapham, informou a polícia metropolitana de Londres, esta quarta-feira. Segundo a Reuters, outras seis pessoas ficaram feridas no ataque.Três das vítimas são agentes da polícia.Todos foram transportados para o hospital.Ainda não há detenções, mas as autoridades dizem que um homem foi visto a fugir do local.Em atualização