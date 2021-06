Ataques aéreos norte-americanos mataram no domingo quatro civis na Síria, incluindo uma criança, e combatentes pró-Irão no Iraque, que ameaçaram "vingar os mártires".

OS Estados Unidos anunciaram, no domingo, um ataque a milícias apoiadas pelo Irão no Iraque e na Síria, em resposta ao aumento de ataques de 'drones' [aparelhos aéreos não-tripulados] contra os seus interesses no Iraque.

Um "punhado de combatentes" morreu nas operações, segundo os paramilitares do Hachd al-Chaabi (Forças de Mobilização Popular).