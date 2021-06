Joe Biden ordena bombardeamento contra bases de milícias pró-Irão na fronteira entre a Síria e o Iraque

"Os alvos foram selecionados porque essas instalações são utilizadas por milícias apoiadas pelo Irão que estão envolvidas em ataques de veículos aéreos não tripulados (UAV) contra pessoal dos EUA e instalações no Iraque. Especificamente, os ataques dos EUA visaram instalações operacionais e de armazenamento de armas em dois locais na Síria. e um local no Iraque, ambos próximos à fronteira entre esses países ", revelou o secretário de imprensa do Pentágono, John Kirby.Os EUA agora têm 2.500 soldados no Iraque, destacados como parte de uma coaligação internacional para lutar contra o Estado Islâmico, avança a Al Jazeera.