Ataques no Golfo do Omã foram conduzidos por "ator estatal"

Os resultados preliminares da investigação aos ataques contra petroleiros no Golfo do Omã, no mês passado, concluíram que foram levados a cabo "por um ator estatal", embora sem nomear diretamente o Irão, apontados pelos EUA e pela Arábia Saudita como principal suspeito.O relatório da investigação, entregue quinta-feira ao Conselho de Segurança da ONU, revela que os ataques, que ocorreram a 12 de maio ao largo de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, foram levados a cabo com recurso a bombas-lapa, dispositivos magnéticos que foram colados aos cascos dos navios por mergulhadores altamente treinados.Os alvos foram previamente identificados e os engenhos programados para explodir no espaço de uma hora, numa operação "sofisticada e coordenada" que só estaria ao alcance de um "ator estatal", diz o relatório. Os quatro navios atacados - dois de bandeira saudita, um norueguês e um dos Emirados - sofreram danos ao nível da linha de água e os ataques tiveram o objetivo de "incapacitar e não afundar" as embarcações.O relatório não aponta culpados, mas o embaixador saudita na ONU não hesitou em apontar o dedo a Teerão."Acreditamos que a responsabilidade destes atos é do Irão", acusou. No mês passado, os EUA já tinham dito que o Irão estaria "muito provavelmente" por detrás dos ataques, que seriam um "aviso" de Teerão para a sua capacidade de atingir as exportações de petróleo na região.