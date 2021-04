Atirador da FedEx nos EUA foi interrogado pelo FBI

O autor do massacre que vitimou oito pessoas num armazém da FedEx em Indianápolis, na tarde de quinta-feira, tinha sido interrogado pelo FBI no ano passado. O interrogatório teve lugar depois de a mãe de Brandon Scott Hole, de 19 anos, telefonar para a polícia, alertando que o filho podia cometer um ato violento para se fazer matar pela polícia.





O agente especial do FBI Paul Keenan, da delegação daquela agência policial em Indianápolis, confirmou o interrogatório e disse que a mãe do suspeito deu o alerta depois de encontrar “objetos suspeitos” no quarto do filho. Keenan não confirmou se eram armas, mas relatório obtido pela Associated Press revela que foi apreendida uma ‘shotgun’ que não foi devolvida, pelo que não foi essa a arma do crime.