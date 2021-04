Aluno morre em tiroteio numa escola secundária em Knoxville, EUA

Austin-East Magnet High School foi cercada por um forte dispositivo policial.



Segundo fonte relatou ao Knoxville Sentinel, o autor dos disparos já terá sido detido. O superintente garantiu cerca de uma hora depois do cerco policial que "a escola está segura" e que todos os alunos que escaparam ao tiroteio "foram entregues sãos e salvos às famílias".



A identidade, quer do autor dos disparos, quer da vítima mortal não foi, para já revelada.





Multiple agencies are on the scene of a shooting at Austin-East Magnet High School. Multiple gunshot victims reported, including a KPD officer. The investigation remains active at this time. Please avoid the area. pic.twitter.com/ViQirnQSpx