Ativista alemão identificado ao colocar filhos menores suspensos numa ponte em defesa do clima

"Só faltam 8 anos para os 1,5 graus. Como se atrevem?" Em 2015, os Acordos de Paris colocaram como meta manter o aquecimento global abaixo de 2ºCelsius (C) e limitá-lo a 1,5ºC em relação aos valores do século XIX. Porém, neste momento, apenas Marrocos e Gâmbia podem vir a cumprir esse acordo.

If we wait until we’ve grown up, it’ll be too late to stop the #ClimateCrisis. That’s why we’re climate activists, the climbing kids. #Kletterkinder #FridaysForFuture



Why do we climb? https://t.co/8qINgNRseW



How do we climb? https://t.co/n60cThnTVL https://t.co/11dFxZToTf — Kletterkinder (@kletterkinder) December 5, 2019





Um ativista alemão foi identificado pelas autoridades espanholas, este sábado, depois de suspender os filhos de oito e 11 anos, numa ponte de Madrid. A participação das crianças, equipadas com material de escalada, fez parte de um dos vários protestos contra as alterações climáticas que se têm realizado na capital espanhola durante a Cimeira do Clima das Nações Unidas.De acordo com o relato do ABC, as duas crianças foram coladas no cimo de uma ponte do Paseo de la Castellana, em Madrid, com ajuda de vários ativistas. Posteriormente, desfraldaram uma faixa com um recado para os políticos:

O conhecido Paseo de la Castellana, a maior e mais larga avenida de Madrid, que atravessa a cidade desde o centro para norte, tornou-se o palco de uma contra-cimeira de movimentos ativistas que consideram que é preciso "desmascarar a hipocrisia dos governos que vêm fracassando há décadas nas negociações climáticas". De acordo com a Lusa, entre as signatárias do manifesto da cimeira estão as portuguesas 2degrees artivism, A Coletiva, Aterra, Climáximo, Extinction Rebellion Coimbra, Greve Climática Estudantil, PTrevolutionTV, TROCA- Plataforma por um Comércio Internacional Justo, Youth for the Future e ZERO -- Associação Sistema Terrestre Sustentável.