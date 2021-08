Atleta polaca doa medalha olímpica para pagar operação de bebé que luta pela vida

A atleta polaca, Maria Andrejczyk, conquistou a medalha de prata no lançamento do dardo nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Contudo, após tomar conhecimento do caso de um bebé com uma doença cardíaca, que precisava de uma operação e que a família não podia pagar, a atleta decidiu leiloar a medalha.

Maria Andrejczyk anunciou, através da sua página de Facebook, que todos os lucros obtidos com o leilão iriam reverter para a criança. "Foi a primeira angariação de fundos em que participei e eu sabia que era a certa. Miloszek [o bebé] tem um sério problema de coração e precisa de ser operado (…) É por ele que coloco em leilão a minha medalha de prata dos Jogos Olímpicos", informou através das redes sociais.

Ao leiloar a medalha, a atleta olímpica conseguiu arrecadar cerca de 44 mil euros que serão doados aos pais de Miloszek, de oito meses. Para além deste leilão, está ainda a decorrer uma campanha online de angariação de fundos que já conseguiu quase 98% do financiamento necessário para os tratamentos do bebé.

Segundo consta na página criada para a angariação de fundos, o bebé Miloszek foi diagnosticado com um problema cardíaco na quarta semana de vida. O bebé foi submetido a uma operação e sobreviveu mas, mais tarde, foi identificado com outros problemas cardíacos. Nessa altura, os tratamentos foram "recusados" na Polónia e o caso foi transferido para os Estados Unidos da América.

De recordar que, em 2018, Maria Andrejczyk recuperou de um cancro ósseo, depois de ter participado nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e ter conquistado o quarto lugar.