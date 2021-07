Aumento mamário e alteração na menstruação: Casos de mulheres vacinadas contra a Covid levam cientistas a investigar

Não é um dos possíveis efeitos de nenhuma das vacinas contra a Covid-19, mas os relatos que começam a surgir por parte de várias mulheres imunizadas de aumento mamário ou de alterações significativas na menstruação levou vários grupos de cientistas a investigar a relação entre a vacina e estas alterações físicas.Nos últimos dias tem vindo a ser relatado casos de mulheres que notaram um aumento mamário após receberem a vacina da Pfizer, mas há ainda casos de alterações hormonais que se refletem em menstruação mais abundante ou até atrasos da menstruação.Há quem os defina como efeitos da vacina, mas ainda não existe uma relação comprovada entre a vacina e estes ditos efeitos.Atualmente já existem grupos científicos a avaliar este possível efeito nos Estados Unidos, Reino Unido, e em Espanha, onde a Universidade de Granada lançou um estudo sobre o impacto da vacinação no ciclo menstrual.De acordo com o jornal El Mundo, que cita uma parteira e especialista de saúde sexual feminina do Hospital de Granada, já em fevereiro os profissionais de saúde começaram a aperceber-se que algumas das mulheres vacinadas começaram a apresentar algum tipo de alteração menstrual. Por esse motivo a especialista Laura Cámara iniciou a sua própria investigação vindo a detetar que 51% das participantes, de um universo de 2827 mulheres, relatou algum tipo de mudança no ciclo menstrual.Nos últimos meses foram ainda detetados cerca de 2 mil casos de mulheres que reportaram sangramento anormal, dor e inchaço nos seios ou atraso na menstruação após terem sido vacinadas.A revista "British Medical Journal" publicou ainda uma carta escrita por um professor de farmácia da Universidade de Huddersfiel que dava conta de cerca de mil mulheres com alterações no ciclo menstrual após vacinação.Segundo Laura Cámara, de momento não se pode afirmar que estes efeitos tenham a ver com a vacina da Covid-19, porém, adverte, também não se pode dizer o contrário.Jackie Calleja, ginecologista, admite a possibilidade do aumento mamário uma vez vez que este possa ser uma resposta imunulógica à vacina. Ou seja, os gânglios linfáticos podem aumentar e isso criar a percepção de aumento das mamas.O ginecologista, consultado e citado pelo jornal espanhol El Mundo, aponta que a existirem estes efeitos, os mesmos são menores e transitórios e não estão associados a problemas como cancro infertilidade ou aborto.A investigação científica prossegue para determinar se se trata de causa-efeito provocada pela vacina.