Autópsia revela que asfixia foi causa da morte de George Floyd

O advogado da família de Floyd, Benjamin Crump, confirmou esta segunda-feira em comunicado que a autópsia revelou que a morte foi causada por "asfixia causada por pressão constante".



A autópsia feita ao corpo de George Floyd revelou que asfixia foi causa da morte do cidadão afro-americano, morto por um agente de autoridade branco, em Minneapolis, no Estado do

"A compressão do pescoço e das costas levou à falta de fluxo sanguíneo no cérebro", lê-se.

Recorde-se que tudo aconteceu durante o fim-de-semana mas as imagens apenas vieram a público na segunda-feira, dia 25 de maio, e foi a partir desse momento que milhares saíram às ruas para pedir justiça contra a atuação da polícia.Um vídeo de um polícia a imobilizar um cidadão negro que dizia desesperadamente que não estava a conseguir respirar chocou o Mundo e provocou o caos primeiramente em Minneapolis e depois um pouco por todo o Mundo.A atuação do agente, e dos restantes colegas que impávidos assistiam ao que ali se passava, acabou por matar o afro-americano."Não consigo respirar". É a frase que fica retida na memória daqueles que assistiram às. A polícia defende a tese que o cidadão afro-americano terá tentado resistir à detenção.