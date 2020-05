Caos nos EUA: Manifestantes incendeiam esquadra em Minneapolis em protesto contra morte de George Floyd

As imagens que marcaram a noite desta quinta-feira (madrugada de sexta-feira em Portugal) na cidade de Minneapolis no estado do Minnesota, nos Estados Unidos, fizeram lembrar uma das últimas cenas do filme 'Joker', em que Gotham é tomada de assalto num protesto anárquico. O cenário que Minneapolis viveu esta madrugada não fugiu muito ao caos e destruição do trecho da película de Todd Phillips.



Os protestos pela morte do cidadão afro-americano George Floyd geraram uma onda de violência e destruição que acabou com a esquadra da polícia daquela cidade invadida e incendiada por manifestantes.

The Minneapolis police department is burning down, and protesters are chanting "What's his name? George Floyd!"



Nothing will quell the anger of the crowd but the arrest of those cops. pic.twitter.com/Jxz0hingt2 — BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) May 29, 2020







A esquadra, situada perto do local onde George Floyd foi morto por um agente da polícia e debaixo do olhar atento de outros colegas das forças de segurança, foi consumida pelas chamas.



Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um grupo de pessoas a tomar de assalto o edifício e a incendiar a esquadra, fazendo disparar os alarmes de incêndio e os aspersores usados no combate às chamas.





As manifestações contra a morte de Floyd duram praticamente há três dias em Minneapolis e multiplicam-se noutras cidades de vários estados norte-americanos. Milhares pedem justiça e a condenação para os agentes envolvidos na morte de mais um cidadão negro nos EUA.



George Floyd foi sufocado por um polícia durante uma detenção. Todos os polícias envolvidos no crime foram despedidos e enfrentam uma investigação.

Trump ameaça usar força contra protestos pela morte de George Floyd

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou "bandidos" às pessoas envolvidas nos protestos de Minneapolis contra a morte de George Floyd ameaçando que "quando as pilhagens começarem, os tiros vão começar".

As considerações do chefe de Estado foram transmitidas hoje através da rede social Twitter na sequência dos protestos que eclodiram na cidade de Minneapolis.

