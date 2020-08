Autoridades de saúde espanholas investigam morte de criança com coronavírus

Uma menina de 11 anos infetada com coronavírus morreu esta terça-feira de manhã no Hospital Joan XXIII, em Tarragona, na Catalunha, Espanha.De acordo com o Diari de Tarragona, a criança chegou ao Hospital de La Cinta em Tortosa pela manhã mas, devido à gravidade, acabou por ser encaminhada para a outra unidade hospitalar.Menina queixava-se de uma dor abdominal aguda, que provocou a perfuração do intestino. Foi submetida a uma operação de urgência, mas acabou por morrer.Fontes do hospital explicaram que será realizada uma autópsia nos mpróximos dias para esclarecer as causas da morte da menor.Ao jornal espanhol, o Secretário-Geral de Saúde Pública, Josep Maria Argimon, explica que não é ainda possível perceber se o vírus foi a causa da morte.As primeiras hipóteses demonstram que a menina pode ter morrido na sequência da síndrome de Kawasaki , uma patologia grave em crianças que está a ser associada à Covid-19.