Autoridades fazem novas buscas por Émile três meses depois do desaparecimento

Émile, o menino de dois anos que desapareceu na região dos Alpes de Haute-Provence em França, foram feitas novas buscas com a ajuda de cães e drones especializados.Segundo o Le Parisien, as autoridades de investigação de Marselha realizaram, esta terça-feira, uma busca à casa de um morador de Le Vernet que apresenta um perfil suspeito. Esta é uma aldeia vizinha, a quatro quilómetros de Haut-Vernet, onde a família materna do menino possui uma casa e onde a criança foi vista pela última vez. As investigações terminaram ao início da noite sem qualquer pista. No entanto, outras operações estão previstas para continuar esta semana.De acordo com a emissora de televisão BFM, a casa em questão "não foi escolhida ao acaso". Nesta casa vive um jovem de 16 anos que é retratado por populares como alguém "que vive à margem da sociedade". "É um jovem que não frequentou a escola, conhecido na cidade por conduzir um trator a alta velocidade", disse um morador à BFM.