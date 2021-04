As autoridades moçambicanas admitiram este sábado que muitos habitantes de Palma poderão ter sido levados pelos militantes islâmicos e mortos na mata, durante a fuga.“Temos informações de que uma boa parte dos populares foram raptados e ao longo da caminhada, na sua retirada, foram mortos”, disse o porta-voz do Teatro Operacional Norte, Chongo Vidigal. O mesmo responsável adiantou que, quando as forças de segurança retomaram a vila ao fim de quase 10 dias de combates, alguns jihadistas poderão ter-se misturado com a população, já que muitos residiam em Palma ou Quitunga.