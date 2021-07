Tomsk,

Um avião russo com pelo menos 17 pessoas a bordo desapareceu do radar, esta sexta-feira, perto da cidade dena Sibéria.A informação está a ser avançada pelo The Independent.A aeronave pertence à Siberian Light Aviation OJSC.O avião An-28 está a ser procurado pelos serviços de emergência.As circunstâncias do incidente ainda são desconhecidas.Em atualização