Bebé de 29 dias morre vítima de coronavírus

Um bebé de apenas 29 dias de vida morreu após contrair coronavírus, em Batangas, província das Filipinas, tornando-se assim uma das vítimas mais novas da Covid-19 em todo o Mundo.

O recém-nascido morreu no hospital com sépsis, uma infeção generalizada, após sofrer uma infeção respiratória provocada pelo vírus.

Antes da morte deste bebé, a vítima mortal mais jovem do novo coronavírus nas Filipinas era uma menina de sete anos que morreu após sofrer um choque hemorrágico, causado por uma gastroenterite aguda e uma desidratação grave.

Esta quarta-feira, o número de mortes por Covid-19 nas Filipinas era já de 349, e o número de casos subiu para 5453, elevando as Filipinas como o país com mais infeções no sudeste asiático.





