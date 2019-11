Bebé de quatro meses abandonado com doença rara

Um bebé de quatro meses com uma doença rara que o impede de apanhar sol foi abandonado em agosto num hospital em Turim, na Itália.O pequeno Giovannino, que sofre de ictiose arlequim, uma doença genética que deixa a pele espessa e seca, tem estado sob o cuidado das enfermeiras do Hospital Sant’Anna, onde tem sido vigiado por turnos.Ainda não é conhecida a razão pela qual terá sido abandonado pelos pais. Segundo os media italianos, a Polícia está à procura dos progenitores e a tentar arranjar um lar temporário para Giovannino, que tem passado de corredor em corredor, até que seja possível atribuir-lhe um quarto próprio.Depois de o caso ter sido revelado na imprensa italiana, várias pessoas contactaram o hospital com intenção de o adotar. Os bebés que sofrem da mesma doença costumam morrer semanas após o nascimento e sobrevivem no máximo até aos três anos de idade.