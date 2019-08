Bebé encontrada sozinha a gatinhar ao lado de cadáveres dos familiares

Uma bebé de um ano foi encontrada sozinha perto de cinco cadáveres de membros da sua família em Nausori Highlands, na ilha principal de Fiji.Os corpos encontrados pertenciam a um casal, à filha de ambos e às duas netas. Segundo a imprensa local, as mortes podem ter sido causadas pela ingestão de uma substância desconhecida, uma vez que as vítimas não tinham ferimentos vísiveis.A bebé, Samaira Kuma, foi levada para o hospital e mais tarde identificada como sendo também neta do casal. A mãe da menor, que se encontrava na Austrália, chegou à ilha no dia a seguir à tragédia.Vizinhos da família disseram que esta tinha saído de casa no passado sábado de manhã e não tinham regressado. Os telemóveis foram deixados em casa e o carro de um dos membros da família foi localizado no parque de estacionamento de um supermercado pouco tempo antes de os corpos serem descobertos.As autoridades interrogaram ao longo da manhã desta sexta-feira um homem neozelandês suspeito de práticas de curandeiro. No entanto, sem acusações oficiais a polícia não pode reter o homem por mais de 48 horas.O laboratório científico vai realizar testes para obter mais informações acerca da substância ingerida pelas vítimas.