Beijar uma pessoa sem ser o seu companheiro é traição? Opiniões dividem homens e mulheres

Apenas 50% dos homens inquiridos considera um beijo como um ato de traição, contra 73% do universo feminino.

10:13

Um novo estudo comportamental, desenvolvido pelo especialista em relacionamentos amorosos James Preece, sugere uma discórdia entre homens e mulheres no que toca ao conceito de traição.

Segundo avança a publicação do jornal britânico The Independent, este estudo, com uma amostra de 2066 adultos britânicos, avança que cerca de 50% dos homens inquiridos não considera um beijo extraconjugal um ato de traição. Este valor, nas mulheres, alcança apenas os 27%, sendo que 73% considera que beijar outra pessoa (seja homem ou mulher) é trair.

A mesma percentagem de homens considera que sexo virtual não pode ser considerado traição, comparativamente a 75% das mulheres, que afirmam que sim.

No total dos inquiridos, apenas 40% considera que usar uma aplicação de encontros amorosos é traição. No que toca a ter relações sexuais, 91% dos inquiridos considerou tratar-se de um ato de infidelidade.

Para explicar estes fenómenos comportamentais, James Preece acredita que estes resultados se justificam pela distinção, entre homens e mulheres, da forma como olham para a sua sexualidade e comportamentos íntimos.

Apesar disso, o especialista garante que qualquer um dos indicadores acima mencionados é traição. "Não há volta a dar. Se beija alguém sem ser o seu companheiro, e não considera um ato de infidelidade, é um indicador de uma total falta de respeito pelo companheiro e pela relação".