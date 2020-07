Bélgica dá 'luz verde' a viagens a Portugal, mas há (muitas) exceções. Saiba quais

O governo belga reviu a avaliação feita sobre as recomendações feitas sobre as viagens a Portugal e deu 'luz verde' às visitas de turistas belgas a território nacional. Isto significa que, quem visite o nosso país vindo da Bélgica, não terá que ser sujeito a testes ao coronavírus e período de quarentena obrigatória.Lisboa era a única referência que aparecia no 'semáforo' que avalia o risco de contágio e as restrições nas viagens a vários destinos europeus, e surgia a 'vermelho', assim como Lérida, na Catalunha, e La Mariña, na Galiza , mas agora Portugal aparece avaliado com o sinal 'verde'. No entanto há zonas específicas da Área Metropolitana de Lisboa que continuam avaliadas com risco elevado: Amadora, Odivelas, Sintra (Queluz-Belas, Massamá-Monte Abraão, Agualva-Mira Sintra, Algueirão-Mem Martins, Rio de Mouro, Cacém-São Marcos), Loures (Camarate, Unhos e Apelação, Sacavém-Prior-Velho) e a freguesia de Santa Clara, em Lisboa.Estão também avaliadas com 'sinal vermelho' a Finlândia, a Irlanda, Malta e Noruega, assim como Lérida e La Mariña, em Espanha.Nestas zonas é obrigatório a testagem ao novo coronavírus e um período de quarentena no regresso.