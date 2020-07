Bélgica dá ‘sinal vermelho’ às viagens a Lisboa. Teste ao coronavírus e quarentena obrigatórios

Depois de Portugal ser excluído dos 'corredores aéreos' do Reino Unido, eis que o Turismo nacional sofre outro duro golpe: O Ministério dos Negócios Estrangeiros belga acaba de divulgar o 'semáforo' que avalia o risco de contágio e as restrições nas viagens a vários detinos europeus e Lisboa foi avaliada com 'sinal vermelho'.



Isto significa que os turistas belgas que queiram vir à capital terão que, no seu regresso, ser sujeito a teste obrigatório à covid-19 seguido de período de quarentena.



Para além de Lisboa, só outras duas localidades surgem avaliadas com o semáforo vermelho: Lérida, na Catalunha, e La Mariña, na Galiza.



Todos os outros destinos europeus são avaliados com 'sinal verde', sendo que nenhum está, de momento, avaliado com o semáforo laranja.