Bélgica decreta recolher obrigatório entre a meia noite e as 05h devido ao aumento de casos de Covid-19

O primeiro-ministro belga, Alexander de Croo, decretou esta sexta-feira o recolher obrigatório em todo o território belga e o encerramento de bares e restaurantes, para combater o que qualificou de "aumento exponencial" dos casos de covid-19 na Bélgica.

Referindo que "os números são alarmantes e significativamente mais elevados do que em março e em abril", altura em que foram tomadas "medidas duras", De Croo referiu que a missão do governo belga é a de "fazer baixar esses números" e que, para tal, terão que ser adotadas "medidas mais estritas".

Entre as medidas adotadas - e que entrarão em vigor a partir da próxima segunda-feira - encontra-se o recolher obrigatório entre as 00h00 e as 05h00, a proibição da venda de álcool após as 20h00, e o encerramento de bares e cafés durante o período de um mês.



A Bélgica apresenta, atualmente, a segunda maior taxa de infeção por pessoa na Europa, logo a seguir à República Checa.