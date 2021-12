Biden contacta aliados europeus antes da conversa com Putin

O Presidente norte-americano, Joe Biden, deverá consultar esta segunda-feira por telefone os seus aliados europeus sobre a concentração de tropas russas na Ucrânia, na véspera da conversa virtual com o seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin.

Responsáveis de outros quatro países da NATO -- Reino Unido, França, Alemanha e Itália -- devem participar no diálogo com Biden, que pretende uniformizar as mensagens e potenciais sanções económicas contra a Rússia em resposta à situação na Ucrânia.

A Ucrânia deve ser o tema central da reunião entre Biden e Putin, mas também se aguarda que abordem questões relacionadas com a cibersegurança ou o programa nuclear iraniano, entre outros assuntos.