Biden faz depender reunião com Kim Jong-un da sua "sinceridade" e "seriedade"

O Presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou este sábado que só concordará com uma eventual reunião com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, se este for "sincero e sério" na reabertura do diálogo sobre desnuclearização.

As declarações do Presidente norte-americano surgiram em resposta a uma pergunta sobre se estaria disposto a realizar uma cimeira com Kim Jong-un e sob que condições, durante uma conferência de imprensa conjunta em Seul com o seu homólogo sul-coreano, Yoon Suk-yeol, no âmbito de uma visita à Coreia do Sul.

O Presidente dos EUA afirmou também que Washington "ofereceu vacinas" à Coreia do Norte face à onda de infeções de covid-19 que o regime começou a relatar na semana passada, embora por enquanto ainda "não tenha havido resposta" de Pyongyang.