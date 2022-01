A Coreia do Norte ameaçou esta quinta-feira retomar os testes nucleares e de mísseis balísticos de longo alcance numa reunião do gabinete político sob a liderança de Kim Jong-un.

Pyongyang não realizou quaisquer ensaios nucleares de mísseis balísticos de longo alcance desde 2017, dando prioridade ao diálogo com os EUA, com o líder norte-coreano a encontrar-se por três vezes com o então Presidente dos EUA, Donald Trump.

Desde a fracassada cimeira de Hanói de 2019 entre os dois líderes, as negociações estagnaram.