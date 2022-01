A Coreia do Norte testou esta segunda-feira mais dois mísseis balísticos, confirmando a ameaça do líder Kim Jong-un de intensificar o desenvolvimento da sua tecnologia militar. Os dois mísseis balísticos de curto alcance foram lançados do Aeroporto de Pyongyang e voaram cerca de 380 km, atingindo uma altitude máxima de 42 km antes de caírem no mar ao largo da costa Leste do país.Este foi o quarto teste de mísseis realizado por Pyongyang desde o início do ano, sendo que os anteriores envolveram dois mísseis hipersónicos e um par de mísseis de curto alcance lançados a partir de um comboio.