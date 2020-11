Tudo o que precisa de saber sobre as eleições nos EUA: Quem está na frente e o que pode acontecer

Pensilvânia, Michigan e Wisconsin: A chave para o resultado final das eleições nos Estados Unidos está nas contagens finais destes três Estados decisivos para se conhecer o novo presidente dos Estados Unidos.Donald Trump diz que já ganhou as eleições e Joe Biden afirma que está no caminho certo para a vitória. A verdade é que tudo ainda pode acontecer. O candidato democrata lidera nesta altura a corrida com 220 votos contra os 213 de Trump.Estão ainda por contar milhões de votos e em Estados decisivos como a Pensilvânia, Michigan ou Wisconsin. Depois da vitória surpreendente dos democratas no Arizona, só tinham vencido por uma única vez nos últimos 72 anos, Joe Biden acredita numa surpresa nos Estados onde ainda há votos por contar, a maior parte por correspondência onde o candidato democrata terá alegadamente vantagem.O candidato republicano, Donald Trump, alegou que a eleição é já uma fraude e que não devem ser contados mais votos. Trump quer ir para o Supremo Tribunal e impugnar a contagem dos votos por correio, que podem demorar ainda a chegar.Por outro lado, Joe Biden só aceita assumir a derrota nas eleições quando todos os votos estejam contados.O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, mostrou-se esta quarta-feira confiante na sua eleição como Presidente dos Estados Unidos e pediu paciência, recordando que vai demorar até que todos os votos sejam apurados.

"Sentimo-nos bem com o sítio onde estamos. Acreditamos que estamos no caminho para vencer esta eleição", afirmou Biden, 77 anos, falava pouco depois das 00h40 locais (05h40 em Lisboa), junto à sua sede de campanha, em Wilmington, no estado de Delaware, onde cresceu e pelo qual foi eleito senador.

O candidato garantiu ainda que vai vencer na Pensilvânia, considerado um dos estados-chave para determinar a eleição do próximo Presidente norte-americano.



Joe Biden recorreu ainda ao Twitter para reforçar que não é ele ou Donald Trump que vai escolher o vencedor da eleição. O candidato democrata receia que Trump esteja a preparar o anúncio de vitória antes da contagem de todos os votos, principalmente os votos por correspondência.





It's not my place or Donald Trump's place to declare the winner of this election. It's the voters' place. — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

O candidato republicano à presidência dos EUA, Donald Trump, disse esta quarta-feira que já ganhou as eleições, mas que os democratas estão a tentar "roubar" as eleições, prometendo recorrer ao Supremo Tribunal.

"Vamos recorrer para o Supremo Tribunal e tentar parar a contagem de votos", disse Trump, numa declaração na Casa Branca, perante uma audiência dos seus apoiantes.

Trump disse que está à frente em muitos estados e que a eleição já está ganha para os republicanos, mas que os democratas estão a tentar "roubar" esta eleição, através do lançamento de votos já depois do fecho das urnas.



Donald Trump assumiu a "vitória" em vários estados decisivos como Pensilvânia, Michigan ou Carolina do Norte, mesmo sem que os votos estejam todos contados.