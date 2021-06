Bolsonaro ameaça não reconhecer eleições

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que as sondagens mostram ter a reeleição ameaçada pela queda de popularidade, ameaçou que poderá não reconhecer o resultado das Presidenciais de 2022 em caso de derrota se a votação não for feita exclusivamente em papel, como ele exige. As eleições no Brasil são feitas em urnas eletrónicas há vários anos e o presidente da justiça eleitoral, juiz Luiz Roberto Barroso, já adiantou que não existe qualquer possibilidade de se voltar atrás.









“Vai ter sim [voto impresso], Barroso. Caso contrário, teremos dúvidas nas eleições e podemos ter um problema seríssimo no Brasil. Pode um lado ou outro não aceitar [o resultado] e criar uma convulsão no Brasil”, ameaçou Bolsonaro num direto nas redes sociais, dirigindo-se diretamente ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e questionando se o magistrado não defende a votação eletrónica para garantir a eleição do antigo presidente Lula da Silva. “Ou a preocupação dele [Barroso] é outra? É voltar aquele cidadão, o presidiário [Lula] para comandar oBrasil?”, questionou o presidente.

Há anos que Jair Bolsonaro critica o voto eletrónico, que considera ser suscetível de fraude, e, em 2018, na campanha para as Presidenciais que acabaria por vencer, chegou a dizer que, se não fosse eleito presidente, era porque a votação teria sido fraudulenta.





Mesmo tendo sido eleito, Bolsonaro continuou a dizer que existiu fraude, e que só por isso não venceu logo na primeira volta. Disse ainda ter provas da alegada fraude, mas até hoje não apresentou nenhuma, mesmo tendo sido desafiado pelo presidente do TSE a fazê-lo, até por dever legal.





Recorde-se que as sondagens colocam o ex-presidente Lula da Silva na frente das intenções de voto para as Presidenciais do próximo ano no Brasil.

Brasil ultrapassa as 500 mil mortes por Covid-19



Milhares de pessoas saíram ontem à rua em dezenas de cidades brasileiras num novo protesto contra Bolsonaro e a gestão da pandemia pelo seu governo, no dia em que o Brasil ultrapassou a assustadora marca das 500 mil mortes por Covid-19. O Brasil é o segundo país do Mundo com mais óbitos atrás dos EUA, que registaram cerca de 616 mil mortes mas onde a pandemia está agora mais controlada.