Numa nova ameaça de rutura institucional no Brasil, o presidente, Jair Bolsonaro, ameaçou domingo usar as Forças Armadas contra os estados onde os governadores decretaram quarentenas e toques de recolher obrigatório contra o avanço da Covid-19. Bolsonaro considera essas medidas ilegais e ameaçou recorrer ao Exército para reabrir à força as cidades confinadas.