Bolsonaro chega irritado ao Japão para reunião do G20 e responde mal a Merkel

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que chegou bastante irritado a Osaka, no Japão, onde participará na cimeira do G20, grupo dos 20 países mais industrializados do mundo, deu uma resposta ríspida e nada diplomática à chanceler da Alemanha, Angela Merkel.



Antes de viajar também para o Japão, Merkel declarou que, se tivesse oportunidade, questionaria Bolsonaro sobre as ações do governo dele sobre o ambiente e a preservação da Amazónia, e o brasileiro, bastante criticado dentro e fora do Brasil nessa área, não gostou.

"Nós temos exemplos para dar à Alemanha, inclusive sobre Meio Ambiente. A indústria deles continua a ser fóssil, em grande parte de carvão, e a nossa não. Então, eles têm muito a aprender conosco", respondeu Bolsonaro, que, como sempre costuma fazer, depois insinuou que as declarações da governante alemã podem ter sido deturpadas propositadamente pela imprensa, principalmente pela escrita, como, segundo ele, sempre fazem para o prejudicar.

Noutra declaração, Jair Bolsonaro também criticou a forma que ele considerou de submissão de outros presidentes brasileiros que o antecederam. E deixou claro que o Brasil tem agora no comando uma pessoa que se relaciona com outros países de igual para igual, de cabeça erguida, e que não vai aceitar críticas seja de quem for.

"O presidente do Brasil que está aqui não é como alguns anteriores, que vieram aqui para serem advertidos por outros países. A situação aqui agora é de respeito com o Brasil, não aceitaremos tratamento como no passado", disparou Bolsonaro, sem citar nomes.

Bolsonaro já chegou com ar bastante irritado ao hotel onde ficará hospedado, tentou não falar com jornalistas mas acabou por ceder. Porém, sem conseguir conter a cólera com que já entrou no hotel, de repente interrompeu a entrevista improvisada, virou as costas aos repórteres e foi para o apartamento.

Segundo o general Octávio Rego Barros, porta-voz presidencial, a irritação do presidente não era com os jornalistas, muito menos com o desagradável episódio da prisão de um membro da equipa de apoio presidencial numa escala em Espanha ao se descobrir que transportava 39 quilos de cocaína na sua bagagem.



De acordo com Barros, Jair Bolsonaro na verdade estava exausto por causa da viagem, que durou 25 horas, e precisava descansar.