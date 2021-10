Bolsonaro diz não ter culpa de 'absolutamente nada' na pandemia

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, garantiu esta quarta-feira que ele e o seu Governo não têm culpa de "absolutamente nada" em relação ao agravamento da pandemia no país, que já matou mais de 603.855 mil brasileiros e infetou outros 21,6 milhões.

"Sabemos que não temos culpa de absolutamente nada. Sabemos que fizemos a coisa certa desde o primeiro momento", disse Bolsonaro, numa cerimónia de melhoria na infraestrutura de saneamento no município de Russas, localizado na região nordeste do Brasil.

Bolsonaro, que nega a gravidade da pandemia de covid-19, fez essas declarações no dia em que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga ações e omissões do Governo brasileira na gestão da crise sanitária, e funciona no Senado brasileiro, apresenta o seu relatório final, após seis meses de investigações.