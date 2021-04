Bolsonaro nega erros na gestão da pandemia no Brasil

Fortemente criticado dentro e fora do Brasil pelo negacionismo e omissão no combate à Covid-19, que já infetou mais de 14 milhões de brasileiros e matou quase 400 mil, o presidente Jair Bolsonaro negou esta semana ter cometido qualquer erro no combate à pandemia, precisamente no dia em o Senado começou a investigar as falhas na resposta do governo.









“Eu não errei em nada. Eu não tenho bola de cristal nem chuto [adivinho]. Eu converso com as pessoas. Quem frequenta a praia, por exemplo, tem menos chance de apanhar a doença”, afirmou Bolsonaro, voltando a defender o uso da vitamina D contra a Covid-19, um dos “tratamentos” que prescreve desde o início da pandemia e que não possuem qualquer comprovação científica, como a Cloroquina e a Ivermectina.

Bolsonaro acrescentou que, se fosse esperar a ciência, muito mais pessoas teriam morrido porque, afirmou, a ciência “demora muito”. E, atacando a imprensa, disparou que as notícias sobre a pandemia também matam, pois o pavor “reduz a imunidade das pessoas”.





Ele fez as declarações horas depois de o Senado ter dado início aos trabalhos de uma comissão de inquérito para apurar erros e omissões do governo na gestão da pandemia, que Bolsonaro descreveu como “Carnaval fora de época”.