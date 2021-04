Bolsonaro ameaça colocar tropas nas ruas para controlar Covid-19 no Brasil

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ameaçou colocar o exército nas ruas para controlar a circulação de pessoas, como medida de controlo da pandemia de Covid-19 no país.Numa entrevista, o líder brasileiro não avançou detalhes sobre a decisão, mas "se tivermos problemas, teremos um plano para entrar em ação, com as nossas forças armadas a irem para as ruas".A pressão sobre Bolsonaro aumentou cada vez mais a partir do momento em que o presidente brasileiro desvalorizou a doença e esta evoluiu cada vez mais no país. O Brasil conta com o segundo maior número de mortos por Covid-19 no mundo, atrás dos EUA.