Bolsonaro diz que brasileiros não querem Lula na corrida presidencial de 2022

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, afirmou esta segunda-feira que acredita que o povo brasileiro não quer Lula da Silva a concorrer nas eleições presidenciais de 2022, após a anulação de todas as condenações do ex-chefe de Estado.

"Eu acredito que o povo brasileiro não queira sequer ter um candidato como esse em 2022, muito menos pensar numa possível eleição dele [Lula da Silva]", disse Bolsonaro, em declarações à rede televisiva CNN Brasil.

"As bandalheiras que esse Governo [do Partidos dos Trabalhadores, PT] fez estão claras perante toda a sociedade. (...) Os roubos, desvios na Petrobras foram enormes, na ordem de dois mil milhões de reais (290 milhões de euros, no câmbio atual) que o pessoal na delação premiada devolveu. Então foi uma administração realmente catastrófica do PT no Governo", argumentou o atual chefe de Estado.