Bolsonaro internado com obstrução intestinal

Queixando-se de fortes dores abdominais, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, foi internado esta segunda feira de urgência no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, e teve diagnosticado um quadro de obstrução intestinal. Nas redes sociais, ele publicou uma foto deitado no hospital usando uma sonda nasogástrica e avançou que, provavelmente, terá de ser novamente operado.









“Comecei a passar mal após o almoço de domingo. Cheguei ao hospital às três da madrugada de hoje [ontem] e colocaram-me uma sonda nasogástrica. Mais exames serão feitos para possível cirurgia a obstrução interna na região abdominal”, escreveu Bolsonaro. Por telefone, o seu médico particular, o cirurgião António Luiz Macedo, que estava nas Bahamas e voltou a São Paulo num voo fretado, sendo esperado na madrugada desta terça-feira, afirmou que a decisão sobre a cirurgia só será tomada após novos exames e observação presencial.

Bolsonaro estava de férias numa praia de Santa Catarina, e, como o mal-estar se agravou ao longo do domingo, ao início da madrugada de ontem foi levado de helicóptero até outra cidade da região, Joinville, de onde foi transferido para São Paulo num avião da Força Aérea Brasileira. Em comunicado, o hospital afirmou que o quadro de saúde do presidente ontem era estável.





A nova crise do governante parece mais uma vez ser consequência da facada que sofreu durante um comício das Presidenciais de 2018, que quase o matou. Desde aí, Bolsonaro já foi operado quatro vezes e passou por outros procedimentos hospitalares, como em julho do ano passado, quando teve de ser levado de urgência de Brasília para São Paulo com um quadro semelhante ao de agora, que, no entanto, não necessitou de intervenção cirúrgica.