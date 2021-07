Bolsonaro investigado por prevaricação

O Supremo Tribunal Federal do Brasil (STF) determinou a abertura de uma investigação contra o presidente, Jair Bolsonaro, por suposto crime de prevaricação no processo de aquisição da vacina indiana anti-Covid Covaxin. Há fortes suspeitas de irregularidades no negócio e Bolsonaro é acusado de não ter feito nada mesmo depois de ter sido alertado.









A decisão foi da juíza Rosa Weber, após rejeitar um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para só investigar a denúncia contra Bolsonaro após o fim dos trabalhos da comissão de inquérito do Senado que apura a gestão do governo na pandemia, o que pode durar meses. A magistrada mandou refazer o parecer e, assim que recebeu o novo, pedindo a investigação, autorizou-a imediatamente.





Leia também Procuradoria-Geral pede abertura de investigação contra Jair Bolsonaro por prevaricação A queixa-crime contra Bolsonaro, apresentada ao STF por três senadores, é baseada no depoimento à comissão de inquérito de Luis Miranda, deputado federal e até então aliado de Bolsonaro, e pelo irmão, Luis Ricardo Miranda, responsável pela importação de vacinas no Ministério da Saúde. Na semana passada, os irmãos disseram à comissão que descobriram graves irregularidades no processo de aquisição da Covaxin que indiciam prática de corrupção e que, em março, foram pessoalmente alertar Bolsonaro, mas que este nada fez e o processo continuou, só sendo suspenso agora, meses depois, após eles terem denunciado o caso.

Os irmãos revelaram que a compra da Covaxin foi aprovada em menos de três meses, quando os processos das outras demoraram até quase um ano, e que a vacina indiana, que nem sequer está aprovada pelo regulador brasileiro, iria custar quatro vezes mais do que as demais. Além disso, a empresa brasileira que intermediou o negócio exigiu o pagamento antecipado de 45 milhões de dólares num paraíso fiscal a uma firma que nem consta no contrato.





Governo muda versão



Após a denúncia dos irmãos Miranda, o governo começou por dizer que os documentos apresentados eram falsos, depois reconheceu serem verdadeiros mas que tinham sido corrigidos e, na terceira versão, foi dito que Bolsonaro mandou o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, investigar mas que ele não encontrou nada suspeito.





Nova denúncia