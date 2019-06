Bolsonaro irrita-se com atraso de 20 minutos e cancela reunião com presidente da China

Numa nova exibição de falta de tacto diplomático, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, cancelou uma das mais importantes reuniões bilaterais que teria no âmbito da cimeira do G20, que decorreu até este sábado em Osaka, no Japão, porque o seu interlocutor, ninguém menos do que o presidente da China, Xi Jinping, se atrasou.



Irritado, Bolsonaro abandonou a sala da reunião 20 minutos depois do horário que estava programado, não aceitando esperar mais pelo presidente da China, país que visitará no próximo mês de outubro.

Atrasos nesse tipo de reunião paralela ao evento principal são normais, e Xi Jinping, que se encontrava numa sala próxima em encontro com outra autoridade, estava prestes a terminar esse compromisso e rumar para onde o brasileiro aguardava.



Mas Bolsonaro não aceitou esperar mais, cumprindo o que tinha dito ao chegar ao Japão, que não vai aceitar ser tratado a não ser de igual para igual por qualquer outro governante do mundo, reafirmando que o Brasil agora, ao contrário do que segundo ele acontecia com outros presidentes brasileiros que o antecederam, tem um chefe de Estado que chega de cabeça erguida e não aceita advertências, críticas ou tratamento desigual.

Pouco depois, como sempre acontece após atitudes intempestivas de Jair Bolsonaro, o porta-voz presidencial, general Octávio do Rego Barros, veio a público justificar a jornalistas que acompanham a cimeira do G20 em Osaka que Bolsonaro foi forçado a cancelar o encontro porque não podia perder o horário do avião que o levará de volta ao Brasil, e ainda tinha de ir ao hotel acertar a saída.Acontece que Bolsonaro foi para o Japão no próprio avião presidencial, levou ainda outro de reserva com assessores, e, além de tudo, não é o presidente da República que fecha e paga a conta no balcão dos hotéis onde se hospeda.